На Привокзальной площади пензенцы и гости города услышат музыку

10.07.2024 | 15:49

На Привокзальной площади в Пензе решили организовать фестивальные программы. Различные творческие коллективы будут радовать жителей и гостей областного центра по средам.

Перед зрителями выступят артисты Центра культуры и досуга. 17 июля программу представит эстрадно-духовой оркестр «Ретро». Музыканты исполнят песни 50-х и 60-х годов прошлого века.

24-го числа солисты клуба любителей музыки «Автор» споют эстрадные и народные песни в современной обработке.

31 июля выступит вокальная студия «Сильва», пензенцы услышат современные композиции.

Фестивальные программы будут проходить с 17:00 до 18:00, уточнили в пресс-службе администрации города.