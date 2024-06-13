На праздновании Дня России стало плохо 67 пензенцам

13.06.2024 | 14:12

12 июня, во время празднования Дня России и Дня города, пензенские полицейские, следившие за порядком, помогли 67 гражданам, из которых 43 - дети.

Людям становилось плохо из-за жары, многие падали в обморок.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь. Двоих детей пришлось госпитализировать, позже их отпустили домой.

Всего 12 июня в Пензенской области состоялось 96 массовых праздничных мероприятий в 51 населенном пункте. Участие в них приняли около 108 тысяч человек (в Пензе - примерно 85 тысяч).

«Задействовалось около 1 300 сотрудников органов внутренних дел, 33 сотрудника Росгвардии, более 300 народных дружинников и работников частных охранных организаций, в том числе представители казачьих сообществ. В местах проведения праздничных мероприятий преступлений и грубых нарушений порядка не допущено», - сообщили в пресс-службе областного УМВД России.

12 июня на Юбилейной площади в Пензе выступили Егор Крид и Клава Кока. Послушать известных исполнителей собралось более 30 тысяч человек.