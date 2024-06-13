Сетевое издание|18+|Четверг|13 июн 2024|15:12
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

На праздновании Дня России стало плохо 67 пензенцам

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


12 июня, во время празднования Дня России и Дня города, пензенские полицейские, следившие за порядком, помогли 67 гражданам, из которых 43 - дети.

На праздновании Дня России стало плохо 67 пензенцам

Людям становилось плохо из-за жары, многие падали в обморок.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь. Двоих детей пришлось госпитализировать, позже их отпустили домой.

Всего 12 июня в Пензенской области состоялось 96 массовых праздничных мероприятий в 51 населенном пункте. Участие в них приняли около 108 тысяч человек (в Пензе - примерно 85 тысяч).

На праздновании Дня России стало плохо 67 пензенцам

«Задействовалось около 1 300 сотрудников органов внутренних дел, 33 сотрудника Росгвардии, более 300 народных дружинников и работников частных охранных организаций, в том числе представители казачьих сообществ. В местах проведения праздничных мероприятий преступлений и грубых нарушений порядка не допущено», - сообщили в пресс-службе областного УМВД России.

12 июня на Юбилейной площади в Пензе выступили Егор Крид и Клава Кока. Послушать известных исполнителей собралось более 30 тысяч человек.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото 1, 2 - областного УМВД России
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте