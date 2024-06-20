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Ликбез

Что делать, если на машину упало дерево?

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Вопрос от интернет-пользователя

Оставил машину во дворе на парковке. Вернулся - а на нее упало дерево, хотя никакого ветра не было. Что делать?

Ответ специалиста

Если на ваш автомобиль упало дерево, необходимо обратиться в полицию, чтобы зафиксировать повреждения, рассказали эксперты Роскачества. Сотрудники должны будут составить документ, указав в нем все данные о происшествии. Ничего не убирайте с машины до их приезда.

Также случившееся следует максимально подробно зафиксировать на камеру.

«И хотя полиция, скорее всего, вынесет отказ в возбуждении уголовного дела в случае отсутствия злого умысла, у вас будет заявление в полицию и талон-уведомление об обращении. Он понадобится, если вы будете обращаться в суд за компенсацией ущерба», - объяснили специалисты.

Владельцам авто, у которых есть каско, а в договоре указано, что падение дерева - это страховой случай, ущерб возмещает компания. В суд идти не нужно, необходимо только своевременно сообщить о произошедшем. ОСАГО здесь не применяется, уточнили эксперты.

Тем, у кого каско нет, нужно обратиться к независимым экспертам для определения суммы ущерба, а взыскать его можно с организации, которая отвечает за территорию, например с УК, ТСЖ или иной компании.

«Для начала лучше составить претензию, указав подробное описание ситуации, обоснование и ваши требования», - отметили специалисты.

Если после этого откажут, то придется идти в суд. Перед этим нужно собрать доказательства, что машина была припаркована с соблюдением всех правил, а не стояла в неположенном месте.

Также придется доказать, что автомобиль не был поврежден в результате форс-мажора (к нему относятся и стихийные погодные условия вроде ураганного ветра), рассказали в Роскачестве.

Но если ответчик докажет, что его вины нет, взыскать ущерб не получится.

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