Пензенцы намерены идти в суд, если на ул. Мира не поставят светофор

13.11.2023 | 18:16

Новость о том, что на улице Мира в Пензе на пешеходном переходе напротив дома № 45 обустроят искусственную неровность и добавят освещения, вывела из себя часть местных жителей.

Дело в том, что 19 октября пензенцы из расположенных неподалеку домов (№ 64, 66 и 68 на ул. Мира) отправили коллективное требование губернатору, главе города, начальнику управления ЖКХ и главе Первомайской администрации оборудовать эту зебру вызывным светофором и дополнительным освещением.

«Произведено полное обоснование по ГОСТ, приложены многочисленные фото, а также более 20 случаев ДТП с участием пешеходов на переходе, зафиксированных в интернете (копия документа есть в редакции. - Прим. ред.). Требование подписано более 140 жителями домов № 64, 66 и 68. Получено согласие жителей других домов о присоединении к требованию и сборе подписей в случае необходимости.

Однако, несмотря на это, управление ЖКХ прислало отписку, что вместо светофора установят дополнительное освещение и сделают искусственную неровность. Это как на Пушкина, прямо на пешеходном переходе? Чтобы машину сначала подбрасывало, а потом она сбивала пешехода, чтобы тот летел подальше?

Никакой аргументации по поводу невозможности установки светофора УЖКХ не предоставило!» -

рассказал редакции PenzaInform.ru местный активист.

Он обратил внимание, что на улице Попова, напротив входа в парк «Союз», несмотря на низкий поток машин, узкую дорогу и нечастое ее пересечение пешеходами, в 2023 году появился светофор с кнопкой.

«В случае отсутствия реакции со стороны УЖКХ мы намерены обращаться в суд по вопросу установки светофора», - добавил мужчина.

Горожане напомнили, что нерегулируемый пешеходный переход напротив Мира, 45, был установлен летом 2018 года вместо двух зебр (напротив ул. Мира, 74, и ул. Мира, 64). Из-за этого увеличилась «проходимость транспортного потока по улице» и одновременно стало опаснее ее пересекать.

«Транспорт на данном участке движется с большой скоростью, и зачастую водители не хотят пропускать пешеходов. Кроме того, очень часто возникают ситуации, когда водители, двигающиеся по первой полосе, останавливаются, чтобы пропустить пешеходов, а водители, двигающиеся по второй полосе, продолжают ехать (машины по ул. Мира едут в 4 полосы. - Прим. ред.)», - поделились наблюдениями местные жители.

Один из них произвел замер потока транспорта (в обоих направлениях). В утренние и вечерние часы он составил около 1 600 машин в час, в обеденные - около 1 300. «Транспортный поток более чем в 2 раза превышает норматив, установленный для установки светофора», - подытожил активист.