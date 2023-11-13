На улицах Тарханова и Мира в Пензе появятся искусственные неровности

13.11.2023 | 12:56

Еще на двух пешеходных переходах в Пензе обещают обустроить искусственные неровности - на улицах Тарханова (ТЦ «Маяк») и Мира (напротив дома № 45). Об этом сообщил представитель регионального минстроя, отвечая на вопрос читателя телеграм-канала PenzaInform.

Ранее в городском управлении ЖКХ пообещали, что тот же нерегулируемый переход на улице Мира, где нередко сбивают пешеходов, оборудуют дополнительным освещением с использованием светодиодных светильников типа «Кососвет».

В 2024 году сразу на нескольких оживленных дорогах областного центра появятся искусственные неровности, совмещенные с зебрами.

Обустройство одной из них запланировано на улице Бекешской - в районе дома № 6 (рядом с проходной областной детской больницы). Cоздадут неровность и на улице Терновского - напротив дома № 115.

Как это будет выглядеть, можно посмотреть на улице Пушкина. Там уже изменили нерегулируемый пешеходный переход, расположенный примерно посередине участка от пересечения с Плеханова до ул. Ставского.