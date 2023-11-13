Сетевое издание|18+|Понедельник|13 ноя 2023|13:49
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

На улицах Тарханова и Мира в Пензе появятся искусственные неровности

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Еще на двух пешеходных переходах в Пензе обещают обустроить искусственные неровности - на улицах Тарханова (ТЦ «Маяк») и Мира (напротив дома № 45). Об этом сообщил представитель регионального минстроя, отвечая на вопрос читателя телеграм-канала PenzaInform.

Ранее в городском управлении ЖКХ пообещали, что тот же нерегулируемый переход на улице Мира, где нередко сбивают пешеходов, оборудуют дополнительным освещением с использованием светодиодных светильников типа «Кососвет».

В 2024 году сразу на нескольких оживленных дорогах областного центра появятся искусственные неровности, совмещенные с зебрами.

Обустройство одной из них запланировано на улице Бекешской - в районе дома № 6 (рядом с проходной областной детской больницы). Cоздадут неровность и на улице Терновского - напротив дома № 115.

Как это будет выглядеть, можно посмотреть на улице Пушкина. Там уже изменили нерегулируемый пешеходный переход, расположенный примерно посередине участка от пересечения с Плеханова до ул. Ставского.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте