У кузнецких пожарных имеется пушистая помощница

11.11.2023 | 13:09

В пожарной части № 9, расположенной в Кузнецке, живет необычный доброволец. Несколько месяцев назад сюда пришел котенок, которого сотрудники приняли под свою опеку. Они назвали малышку Лилей.

Кошечку чаще всего можно увидеть в спальных помещениях части, а иногда в гараже. Каждое утро она встречает пожарных и участвует в построениях.

«У Лили строгий распорядок дня: завтрак, обход территории части, проверка рукавных линий, ну и, конечно же, контроль помещений на наличие мышей. Если находит - быстро с ними расправляется, за что получает щедрую награду», - рассказали в ГУ МЧС России по Пензенской области.

По словам сотрудников, животное стало отличным помощником в приеме и сдаче дежурств.

«Пожарной части очень повезло, что в их коллективе есть такой пушистый сотрудник», - резюмировали в пресс-службе ведомства.

9 ноября кузнецкие пожарные спасли из горящего дома кошку. Ее владелец поблагодарил их в местном интернет-сообществе.

«Всем добрый и безопасный день. У нас вчера сгорел дом на улице Рабочая, 36. Хотел выразить благодарность сотрудникам пожарной охраны. Особенно службам МЧС, которые спасли наше домашнее животное (отнеслись, будто это человек)», - написал он.