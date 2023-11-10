Сетевое издание|18+|Пятница|10 ноя 2023|15:12
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

Отнеслись, будто это человек: пожарные вынесли кошку из пламени

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В четверг, 9 ноября, в Кузнецке случился сильный пожар. Сотрудники МЧС не только потушили пламя, но и спасли животное.

Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области, в 17:23 поступил сигнал о том, что на улице Рабочей горит деревянный дом.

Строение площадью 80 квадратных метров тушили 7 человек личного состава, прибывшие на двух спецавтомобилях. Житель сгоревшего дома поблагодарил пожарных в местном интернет-сообществе.

«Всем добрый и безопасный день. У нас вчера сгорел дом на улице Рабочая, 36. Хотел выразить благодарность сотрудникам пожарной охраны. Особенно службам МЧС, которые спасли наше домашнее животное (отнеслись, будто это человек)», - написал он.

Комментаторы предположили, что под животным подразумевается собака, однако в пресс-службе ведомства уточнили, что это была кошка.

Это не первый случай, когда пожарные спасают животных. 31 марта из горящего дома на улице Ватутина в Пензе они не только вывели людей, но и откачали кошку, наглотавшуюся угарного газа.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото «Подслушано в Кузнецке»
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте