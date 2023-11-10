Отнеслись, будто это человек: пожарные вынесли кошку из пламени

10.11.2023 | 13:08

В четверг, 9 ноября, в Кузнецке случился сильный пожар. Сотрудники МЧС не только потушили пламя, но и спасли животное.

Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области, в 17:23 поступил сигнал о том, что на улице Рабочей горит деревянный дом.

Строение площадью 80 квадратных метров тушили 7 человек личного состава, прибывшие на двух спецавтомобилях. Житель сгоревшего дома поблагодарил пожарных в местном интернет-сообществе.

«Всем добрый и безопасный день. У нас вчера сгорел дом на улице Рабочая, 36. Хотел выразить благодарность сотрудникам пожарной охраны. Особенно службам МЧС, которые спасли наше домашнее животное (отнеслись, будто это человек)», - написал он.

Комментаторы предположили, что под животным подразумевается собака, однако в пресс-службе ведомства уточнили, что это была кошка.

Это не первый случай, когда пожарные спасают животных. 31 марта из горящего дома на улице Ватутина в Пензе они не только вывели людей, но и откачали кошку, наглотавшуюся угарного газа.