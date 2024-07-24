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Общество

Пожилые пензячки мастерят для бойцов СВО маскировочные костюмы

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Члены пензенского волонтерского отряда «Серебряные нити», действующего на базе Комплексного центра социальной помощи семье и детям Ленинского района, активно помогают участникам специальной военной операции.

Женщины вручную готовят маскировочные костюмы для разведчиков и снайперов. Они нарезают мешковину и другие ткани на тонкие полоски, а затем с помощью крючка аккуратно вплетают их в каждую мелкую клеточку полотна.

На создание одного такого костюма у коллектива уходит в среднем 10 дней.

Пожилые пензячки мастерят для бойцов СВО маскировочные костюмы

Фото мастериц опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Пензы Александр Басенко.

«Готовую партию доставят в пункт сбора гуманитарной помощи, а после передадут в части», - написал он.

Ранее стало известно, что такие маскировочные костюмы носят название «Леший».

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Источник — фото со страницы Александра Басенко
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