В полиции рассказали о пензячке, вышедшей из автобуса через окно

27.10.2023 | 09:49

В областном УМВД России рассказали, что ждет 39-летнюю женщину, которая на днях прославилась не только в пределах Пензы, но и на всю страну (заметки о ней появились в федеральных изданиях). Речь идет о горожанке, покинувшей автобус через окно и устроившей дебош в кафе.

На пензячку составили несколько административных материалов. За инцидент в кафе, произошедший 22 октября, ее привлекли к ответственности по статье КоАП «Мелкое хулиганство».

В тот день женщина заметила, что на стене заведения нет рисунков ее сына, которые она приносила, и подняла крик. «Рисунки сотрудники найти не смогли, поэтому она начала скидывать стаканы на пол. От них полетели осколки во все стороны и попали на столик, где мы сидели с друзьями», - рассказал свидетель событий. Он сделал посетительнице замечание и в ответ получил по голове. Затем она ударила в лицо его друга.

Персонал вызвал Росгвардию, и буйную посетительницу увели.

25 октября та же женщина, будучи пассажиркой автобуса № 82с, после отказа водителя открыть двери не на остановке устроила скандал, а затем вылезла на проезжую часть через окно.

«На нее будет составлен материал по статьям 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» и 12.29 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения», - сообщили в полиции.

Максимальное наказание, которое грозит женщине, - 15 суток административного ареста.