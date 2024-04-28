29 апреля в Пензенской области ожидаются похолодание и гроза

28.04.2024 | 16:02

В Пензенской области в ночь на понедельник, 29 апреля, ожидается кратковременный дождь, местами возможна гроза. Ветер будет дуть северный, порывы 9-14 м/с. Температура воздуха около +8 градусов.

Об этом сообщили синоптики Приволжского УГМС.

Днем также обещают дождь, грозу, северный ветер, порывы которого достигнут 9-14 м/с. Столбик термометра поднимется до +13…+18 градусов.

Метеорологи предупредили, что вместе с северным ветром в регион проникнет холодный воздух, поэтому температура воздуха понизится.

Во вторник и среду ожидается переменная облачность, днем термометр покажет +17…+20 градусов. В четверг и пятницу будет прохладнее: +11…+15. Осадки не прогнозируются.

В выходные днем синоптики обещают тоже переменную облачность и около +16 градусов.