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Из жизни

29 апреля в Пензенской области ожидаются похолодание и гроза

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В Пензенской области в ночь на понедельник, 29 апреля, ожидается кратковременный дождь, местами возможна гроза. Ветер будет дуть северный, порывы 9-14 м/с. Температура воздуха около +8 градусов.

Об этом сообщили синоптики Приволжского УГМС.

Днем также обещают дождь, грозу, северный ветер, порывы которого достигнут 9-14 м/с. Столбик термометра поднимется до +13…+18 градусов.

Метеорологи предупредили, что вместе с северным ветром в регион проникнет холодный воздух, поэтому температура воздуха понизится.

Во вторник и среду ожидается переменная облачность, днем термометр покажет +17…+20 градусов. В четверг и пятницу будет прохладнее: +11…+15. Осадки не прогнозируются.

В выходные днем синоптики обещают тоже переменную облачность и около +16 градусов.

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