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Из жизни

Водителям в Сурске помешало стадо косуль

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В Сурске путь водителям перекрыло стадо косуль из более чем 20 особей. Животных с дороги отпугнули сигналом.

Видео с копытными на въезде в Сурск появилось в четверг, 2 мая, в телеграм-канале Городищенского района. Животные, держась вместе, неспешно шли по проезжей части, пересекая ее, темп ускорили только после сигнала.

«Вот это ничего себе!» - удивился за кадром водитель.

Как правило, лесные животные часто появляются в населенных пунктах зимой, когда сокращается их кормовая база в привычной среде обитания. Так, стадо косуль в Сурске заметили в январе. Копытные вышли на проезжую часть. Этот момент попал на видео.

«Даже сосчитать сложно. С этого дня официально признаем город Сурск заповедной зоной», - написал автор кадров.

Животные друг за другом вышли на дорогу, постояли под светом фар остановившегося автомобиля, а затем под сигналы водителя вернулись в лес - большинство так и не рискнули перейти на другую сторону.

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Источник — видео канала «Подслушано Городищенский район»
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