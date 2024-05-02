Водителям в Сурске помешало стадо косуль

02.05.2024 | 10:58

В Сурске путь водителям перекрыло стадо косуль из более чем 20 особей. Животных с дороги отпугнули сигналом.

Видео с копытными на въезде в Сурск появилось в четверг, 2 мая, в телеграм-канале Городищенского района. Животные, держась вместе, неспешно шли по проезжей части, пересекая ее, темп ускорили только после сигнала.

«Вот это ничего себе!» - удивился за кадром водитель.

Как правило, лесные животные часто появляются в населенных пунктах зимой, когда сокращается их кормовая база в привычной среде обитания. Так, стадо косуль в Сурске заметили в январе. Копытные вышли на проезжую часть. Этот момент попал на видео.

«Даже сосчитать сложно. С этого дня официально признаем город Сурск заповедной зоной», - написал автор кадров.

Животные друг за другом вышли на дорогу, постояли под светом фар остановившегося автомобиля, а затем под сигналы водителя вернулись в лес - большинство так и не рискнули перейти на другую сторону.