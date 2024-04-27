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Из жизни

В Мичуринском из-за плохой дороги дети перешли на семейное обучение

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Многодетная семья из поселка Мичуринского Пензенского района столкнулась с трудностями из-за аварийного состояния дороги. В субботу, 27 апреля, о проблеме рассказала уполномоченный по правам ребенка Елена Столярова.

Автобус перестал возить двоих ребят в школу, и родители вынуждены были перевести их на семейное обучение.

Дорога в образовательное учреждение пролегает через лес, поэтому ходить пешком небезопасно, а возить учеников на личном транспорте у семьи возможности нет. Школьный автобус был реальным подспорьем.

И родители, и директор обращались в разные инстанции с просьбами о восстановлении дорожного покрытия, но их никто не услышал. В конце концов жалоба поступила к детскому омбудсмену.

«В результате переговоров с руководством района найдено решение по ремонту дороги для безопасного подвоза детей в школу. Заместитель главы Пензенского района Сергей Крашенинников заверил, что вопрос будет решен в мае, а с 1 сентября школьный автобус будет подвозить детей в школу и обратно», - написала Елена Столярова на своей странице во «ВКонтакте».

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