В Пензе женщина, вылезшая в окно автобуса, устроила дебош в кофейне

26.10.2023 | 12:40

Женщина, на глазах у изумленных пассажиров покинувшая автобус № 82с через окно, устроила дебош еще в одном общественном месте - кофейне. Об этом сообщил житель Пензы в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, посетительница заметила, что на стене нет рисунков ее сына, которые она приносила, и подняла крик.

«Рисунки сотрудники найти не смогли, поэтому она начала скидывать стаканы на пол. От них полетели осколки во все стороны и попали на столик, где мы сидели с друзьями», - рассказал свидетель событий. Он сделал посетительнице замечание и в ответ получил по голове. Затем она ударила в лицо его друга.

Персонал вызвал правоохранителей, и буйную посетительницу увели.

«Во время ожидания прибытия сотрудников на место она пыталась нас напугать своими «крутыми» связями и огромным количеством знакомых, которым звонила. Но никто так и не приехал», - завершил рассказ очевидец.

Он также выложил видеозапись, на которой женщина демонстративно громко разговаривает по телефону, постоянно используя нецензурную лексику. Из ее слов можно понять: она хвалится, что «мальчикам и девочкам» от нее досталось.

Продолжение истории порталу PenzaInform.ru рассказали в Управлении Росгвардии по Пензенской области.

Тревожный сигнал о хулиганском поведении посетительницы кофейни в Железнодорожном районе поступил экипажу вневедомственной охраны. Росгвардейцы быстро прибыли по адресу.

«Работники кафе рассказали стражам правопорядка, что 39-летняя женщина устроила дебош, на просьбы персонала заведения успокоиться не реагировала. Росгвардейцы задержали нарушительницу порядка, а затем передали в полицию для дальнейшего разбирательства», - уточнили в пресс-службе.