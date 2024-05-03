Сетевое издание|18+|Суббота|4 мая 2024|03:15
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+7oC
+8oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Жителям Пензенской области могут прийти письма от лжеприставов

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Жителям Пензенской области, как и остальным россиянам, стоит проверять информацию, полученную в электронных письмах. Активизировались мошенники, выдающие себя за судебных приставов.

О способе обмана рассказали полицейские в официальном телеграм-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Аферисты шлют людям письма с сообщением о задолженности и требуют немедленно ее погасить, угрожая заблокировать банковские счета и ввести какие-либо ограничения.

«Для оплаты задолженности злоумышленники в присылаемых письмах просят перейти по определенной ссылке, где необходимо ввести свои платежные данные и произвести оплату», - предупредили служители закона.

Гражданам следует сохранять бдительность. Проверить информацию можно через сервис «Банк данных исполнительных производств» либо в «Личном кабинете» портала госуслуг.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте