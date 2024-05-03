Жителям Пензенской области могут прийти письма от лжеприставов

03.05.2024 | 21:03

Жителям Пензенской области, как и остальным россиянам, стоит проверять информацию, полученную в электронных письмах. Активизировались мошенники, выдающие себя за судебных приставов.

О способе обмана рассказали полицейские в официальном телеграм-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Аферисты шлют людям письма с сообщением о задолженности и требуют немедленно ее погасить, угрожая заблокировать банковские счета и ввести какие-либо ограничения.

«Для оплаты задолженности злоумышленники в присылаемых письмах просят перейти по определенной ссылке, где необходимо ввести свои платежные данные и произвести оплату», - предупредили служители закона.

Гражданам следует сохранять бдительность. Проверить информацию можно через сервис «Банк данных исполнительных производств» либо в «Личном кабинете» портала госуслуг.