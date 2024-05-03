В Пензе пассажир обокрал работницу такси на 18 тысяч рублей

03.05.2024 | 15:18

44-летняя пензячка, работающая водителем такси, лишилась 18 тысяч рублей после поездки с 23-летним пассажиром. Он вышел из машины с ее сумкой, в которой были деньги.

Женщина обнаружила пропажу, когда вернулась с работы домой, и обратилась в полицию.

Пассажира нашли. Молодой человек во всем признался.

«Он рассказал, что незаметно для водителя похитил сумочку, которая находилась между сиденьями в автомобиле. Денежные средства потратил на личные нужды», - сообщила следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Мария Пчелинцева.

Возбуждено уголовное дело. Пензенец может лишиться свободы на срок до 5 лет. Его заключили под стражу.