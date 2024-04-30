Аферисты втянули 75-летнюю пензячку в мошенническую схему

83-летний пензенец лишился более миллиона рублей после общения с незнакомцами. Он доверился 75-летней местной жительнице, которая сама оказалась жертвой мошенников.
Пенсионеру позвонил «сотрудник силового ведомства» и сообщил, что аферисты пытаются взять кредит на его имя. Чтобы помешать преступникам, нужно отдать деньги курьеру, а тот перечислит их на безопасный счет.
«Через время к заявителю пришла пожилая женщина, которой он передал более миллиона рублей», - рассказала следователь отдела полиции № 2 УМВД России по г. Пензе Юлия Мартышкова.
Только потом пензенец понял, что его обманули, обратился в полицию и назвал приметы горожанки.
Подозреваемую нашли. Она пояснила, что сама стала жертвой мошенников и потеряла 200 тысяч рублей. Ее обманули аналогичным способом, а затем ввели в заблуждение и попросили помочь человеку, неспособному защитить свои средства. Ей нужно было забрать сбережения и отправить на безопасный счет, что она и сделала.
Возбуждено уголовное дело. Преступников ищут.
«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», - отметила Юлия Мартышкова.
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