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Криминал

Аферисты втянули 75-летнюю пензячку в мошенническую схему

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83-летний пензенец лишился более миллиона рублей после общения с незнакомцами. Он доверился 75-летней местной жительнице, которая сама оказалась жертвой мошенников.

Пенсионеру позвонил «сотрудник силового ведомства» и сообщил, что аферисты пытаются взять кредит на его имя. Чтобы помешать преступникам, нужно отдать деньги курьеру, а тот перечислит их на безопасный счет.

«Через время к заявителю пришла пожилая женщина, которой он передал более миллиона рублей», - рассказала следователь отдела полиции № 2 УМВД России по г. Пензе Юлия Мартышкова.

Аферисты втянули 75-летнюю пензячку в мошенническую схему

Только потом пензенец понял, что его обманули, обратился в полицию и назвал приметы горожанки.

Подозреваемую нашли. Она пояснила, что сама стала жертвой мошенников и потеряла 200 тысяч рублей. Ее обманули аналогичным способом, а затем ввели в заблуждение и попросили помочь человеку, неспособному защитить свои средства. Ей нужно было забрать сбережения и отправить на безопасный счет, что она и сделала.

Аферисты втянули 75-летнюю пензячку в мошенническую схему

Возбуждено уголовное дело. Преступников ищут.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», - отметила Юлия Мартышкова.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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