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Криминал

Забывшему о камерах пензенцу грозит 2 года лишения свободы

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Очередной житель Пензы решился на необдуманный поступок, забыв о том, что почти все магазины и торговые центры оборудованы системами видеонаблюдения. Его добычей стали смарт-часы стоимостью более 48 тысяч рублей.

В дежурную часть отдела полиции № 1 обратился с заявлением владелец магазина электронных товаров. Он уточнил, что смарт-часы украли с витрины.

Оперативники изучили записи с камер, установили приметы вора и нашли подозреваемого. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности пензенец 1993 года рождения.

«Подозреваемый дал признательные показания. Он рассказал, что воспользовался отсутствием внимания со стороны сотрудников магазина, взял товар и прошел мимо кассы. Похищенные часы злоумышленник продал незнакомцу, вырученные денежные средства потратил на личные нужды», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Вору грозит до двух лет лишения свободы.

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Источник — видео областного УМВД России
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