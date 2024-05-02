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Криминал

26-летняя жительница Камешкирского района напала на двоих полицейских

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26-летнюю жительницу Камешкирского района будут судить за нападение на полицейских. При этом женщина сама же их вызвала.

Днем 31 марта сельчанка заявила о том, что ее избили, и к ней приехали, чтобы получить объяснения.

Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. На лестничной площадке она вдруг начала вести себя агрессивно - ударила сотрудницу полиции рукой по лицу, а ее напарника укусила за руку.

«Противоправные действия были пресечены. В настоящее время уголовное дело направлено в суд», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Сельчанке грозит до 5 лет лишения свободы.

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