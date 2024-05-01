Утром 2 мая жителям Пензенской области придется вспомнить о куртках

01.05.2024 | 16:30

В Пензенской области ожидается похолодание. В ночь на четверг, 2 мая, согласно прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, термометр покажет +2...+7 градусов.

Утром будет малооблачно, около +8, ветер северо-западный, с порывами до 12 м/с. Отправляющимся на работу жителям региона рекомендуется вспомнить о куртках.

Днем - преимущественно без осадков, прогнозируются переменная облачность и температура +10...+15.

Как пояснили синоптики, область сейчас находится на периферии арктического антициклона, несущего холодные воздушные массы.

На неделе ожидаются понижение температуры, местами заморозки, а также кратковременные дожди.