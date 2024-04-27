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Из жизни

Пензячка пережила кошмарные дни из-за разрядившегося телефона

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Пензенские полицейские нашли 45-летнего жителя областного центра, который потерялся в Москве.

Мужчина уехал в столицу, чтобы оттуда отправиться на заработки. Однако что-то помешало его планам, и он сообщил жене о необходимости вернуться домой. После этого связь прервалась на несколько дней.

Обеспокоенная женщина обратилась в полицию и попросила помочь ей найти супруга, за судьбу которого она сильно переживала.

«В течение суток сотрудники отдела уголовного розыска установили место нахождения пензенца - Щелковский автовокзал Москвы, о чем сообщили заявительнице», - рассказали в пресс-службе Пензенского ЛО МВД России на транспорте.

Мужчину доставили домой. Он объяснил, что не мог связаться с женой из-за разряженного телефона.

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