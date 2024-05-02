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Криминал

У жителя Сердобского района нашли мешки с коноплей

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44-летний судимый житель Сердобского района может лишиться свободы из-за собранного на улице растения. В его доме нашли наркотики в крупном размере.

О том, что мужчина хранил запрещенные вещества, стало известно во время оперативно-разыскных мероприятий. У него обнаружили 8 бумажных свертков с зеленой массой и 2 мешка с частями растений.

У жителя Сердобского района нашли мешки с коноплей

Экспертиза показала, что изъятое - конопля массой 2,7 кг. По словам сердобчанина, он собрал ее на улице недалеко от дома.

У жителя Сердобского района нашли мешки с коноплей

На местного жителя завели уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

У жителя Сердобского района нашли мешки с коноплей

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщил заместитель начальника УНК УМВД России по Пензенской области Михаил Тюрин.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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