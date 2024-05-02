У жителя Сердобского района нашли мешки с коноплей

02.05.2024 | 11:15

44-летний судимый житель Сердобского района может лишиться свободы из-за собранного на улице растения. В его доме нашли наркотики в крупном размере.

О том, что мужчина хранил запрещенные вещества, стало известно во время оперативно-разыскных мероприятий. У него обнаружили 8 бумажных свертков с зеленой массой и 2 мешка с частями растений.

Экспертиза показала, что изъятое - конопля массой 2,7 кг. По словам сердобчанина, он собрал ее на улице недалеко от дома.

На местного жителя завели уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщил заместитель начальника УНК УМВД России по Пензенской области Михаил Тюрин.