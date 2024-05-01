Пензенец хотел отдохнуть и стал жертвой вымогателей

01.05.2024 | 10:15

В полицию обратился 50-летний житель Пензы. Он рассказал, что стал жертвой вымогателей, после того как позвонил по указанному на одном из сайтов телефону.

Горожанин решил воспользоваться предложением об оказании интимных услуг и набрал номер, указанный в объявлении. Однако никто не ответил, поэтому он оставил попытки.

Через некоторое время мужчине позвонил незнакомец. Он заявил, что администрирует сайт, на котором «ночные бабочки» разместили предложения. После звонков ресурс перестал работать, сбой произошел якобы по вине пензенца.

«Для устранения ошибок звонивший потребовал возместить ему финансовые потери. Неизвестный грозился расправиться с ним и его родственниками, если он не переведет деньги», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Испугавшись, горожанин перевел «администратору» 33 тысячи рублей, а затем обратился в полицию.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 4 лет. Сейчас сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к преступлению.