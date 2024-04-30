В Пензе сын ударил мать, пристрастившуюся к алкоголю

30.04.2024 | 10:06

В Пензе 31-летний местный житель ударил свою 51-летнюю мать за то, что она устроила застолье. Он переживал, что женщина много пьет.

Сын вернулся домой и увидел, как родственница выпивает в компании сожителя. Между тем мужчина неоднократно просил ограничить потребление спиртного, потому что волновался за ее здоровье.

Случилась словесная перепалка. Внезапно пензенец разозлился и ударил мать локтем. Ей потребовалась госпитализация.

Медики сообщили о произошедшем в полицию. Правоохранителям горожанин во всем признался.

Возбуждено уголовное дело. Теперь сыну, отправившему мать в больницу, грозит до 3 лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе областного УМВД РФ.