Пензенец обокрал бывшую жену во время визита к ребенку

29.04.2024 | 15:27

35-летний пензенец пришел навестить дочь и заодно обокрал бывшую жену. Остаться безнаказанным ему не удастся: женщина написала заявление в полицию.

Пензячка рассказала, что после визита бывшего у нее пропали три золотых кольца, которые она положила на кухонный стол, пока готовила ужин. Их стоимость оценили в сумму около 7 000 рублей.

Полицейские пообщались с подозреваемым, и он во всем признался. Мужчина сдал украшения в комиссионный магазин и выручил за них почти 4 000 рублей. Деньги он потратил на личные нужды.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, вору грозит до двух лет лишения свободы. «В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

В последнее время подобный сюжет не редкость. Так, 36-летний житель Грабова обокрал бывшую жену, когда зашел в ее дом к их общему ребенку. Он унес портмоне женщины с 1 000 рублей и машинку-триммер.

В Кузнецком районе отец украл пособия детей ради уплаты штрафа и новой одежды. Он навещал их в квартире бывшей жены, а после одного из визитов со счетов кузнечанки начали списываться деньги.