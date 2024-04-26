В Никольском районе медведь прошел мимо жилого дома

26.04.2024 | 19:07

В Пензенской области вновь заметили следы медведя - на этот раз возле села Мичкас Никольского района. Отпечатки нашли в охотничьих угодьях и на берегу реки Айвы в нескольких метрах от жилого дома.

Пензенский минлесхоз опубликовал кадры, на которых видны многочисленные следы хищника. Посмотрев на них, специалисты смогли определить путь медведя. Косолапый вышел из охотничьих угодий на берег реки, переправился через нее и вернулся в лес.

«Напоминаем, что при посещении лесных массивов необходимо держаться преимущественно открытых мест и редколесий, где приближение зверя можно заметить заблаговременно и принять необходимые меры для отпугивания или иным способом обезопасить себя от возможного нападения», - предупредили в министерстве.

Ранее следы медведя были обнаружены в Земетчинском районе.

Бурый медведь не характерный для Пензенского региона вид, однако в разных районах периодически находят отпечатки лап. По официальным данным, на территории области обитают несколько особей.

В июне 2023 года следы хозяина леса обнаружили в Нижнеломовском районе. Его сородичи побывали также в Бессоновском, Городищенском, Земетчинском, Камешкирском, Кузнецком, Лунинском, Никольском, Сосновоборском и Шемышейском районах.

В октябре прошлого года медведя видели в лесу между Кузнецком и селом Ульяновка. Косолапого сумели запечатлеть на фото.