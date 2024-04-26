Сетевое издание|18+|Пятница|26 апр 2024|20:51
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+24oC
+25oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

В Никольском районе медведь прошел мимо жилого дома

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензенской области вновь заметили следы медведя - на этот раз возле села Мичкас Никольского района. Отпечатки нашли в охотничьих угодьях и на берегу реки Айвы в нескольких метрах от жилого дома.

Пензенский минлесхоз опубликовал кадры, на которых видны многочисленные следы хищника. Посмотрев на них, специалисты смогли определить путь медведя. Косолапый вышел из охотничьих угодий на берег реки, переправился через нее и вернулся в лес.

«Напоминаем, что при посещении лесных массивов необходимо держаться преимущественно открытых мест и редколесий, где приближение зверя можно заметить заблаговременно и принять необходимые меры для отпугивания или иным способом обезопасить себя от возможного нападения», - предупредили в министерстве.

Ранее следы медведя были обнаружены в Земетчинском районе.

Бурый медведь не характерный для Пензенского региона вид, однако в разных районах периодически находят отпечатки лап. По официальным данным, на территории области обитают несколько особей.

В июне 2023 года следы хозяина леса обнаружили в Нижнеломовском районе. Его сородичи побывали также в Бессоновском, Городищенском, Земетчинском, Камешкирском, Кузнецком, Лунинском, Никольском, Сосновоборском и Шемышейском районах.

В октябре прошлого года медведя видели в лесу между Кузнецком и селом Ульяновка. Косолапого сумели запечатлеть на фото.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео областного минлесхоза
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте