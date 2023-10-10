Сузившейся дороге на Маршала Крылова вернут прежний вид

И без того неширокая дорога на улице Маршала Крылова в Пензе стала еще уже из-за коммунальных работ.
«Раскопали дорогу в двух местах. Асфальтового покрытия нет, движение только по одной полосе. Месяц уже никто ничего не делает. Знаки все рядом с ямами валяются. Разрыть разрыли, а восстанавливать не надо?» - поинтересовалась пензячка Ксения Щ. на странице губернатора во «ВКонтакте».
На ее жалобу отреагировал представитель администрации города.
«Благоустройство по данному адресу будет восстановлено до 15 октября 2023 года», - пообещали Ксении.
На минувшей неделе необходимость в раскопках возникла и на соседней улице Лермонтова. Вода хлестала из-под люка, расположенного на дороге напротив педагогического института, и бежала до Калинина. Залило даже тротуар.
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