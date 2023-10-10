Сузившейся дороге на Маршала Крылова вернут прежний вид

10.10.2023 | 21:26

И без того неширокая дорога на улице Маршала Крылова в Пензе стала еще уже из-за коммунальных работ.

«Раскопали дорогу в двух местах. Асфальтового покрытия нет, движение только по одной полосе. Месяц уже никто ничего не делает. Знаки все рядом с ямами валяются. Разрыть разрыли, а восстанавливать не надо?» - поинтересовалась пензячка Ксения Щ. на странице губернатора во «ВКонтакте».

На ее жалобу отреагировал представитель администрации города.

«Благоустройство по данному адресу будет восстановлено до 15 октября 2023 года», - пообещали Ксении.

На минувшей неделе необходимость в раскопках возникла и на соседней улице Лермонтова. Вода хлестала из-под люка, расположенного на дороге напротив педагогического института, и бежала до Калинина. Залило даже тротуар.