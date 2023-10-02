Прогноз погоды на 3 октября: день Астафия Ветряка

02.10.2023 | 21:30

Во вторник, 3 октября, в Пензенской области будет преимущественно солнечная погода без существенных осадков. Прогнозом поделились специалисты регионального гидрометцентра.

Ночью термометры покажут +8...+10 градусов, днем +17...+19. На протяжении этих суток будет дуть умеренный ветер с северо-запада.

В народном календаре в этот день чтили Астафия Ветряка. Предки определяли по ветру будущую погоду. Если он дул с севера, ждали холодов, если с юга - тепла, западный ветер сулил дождь, а восточный - ясные дни. Южный ветер предвещал и хороший урожай озимых.

Из-за устоявшейся солнечной погоды в Пензенской области возрос риск лесных пожаров. В период с 3 по 6 октября ожидается высокая опасность - V класс.

Кроме того, введен режим повышенной готовности. Причина - сложившийся комплекс неблагоприятных метеорологических явлений, обусловленных повышением среднесуточных температур воздуха и отсутствием осадков.