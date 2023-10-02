V класс опасности: в регионе вырос риск лесных пожаров

02.10.2023 | 13:55

В Пензенской области осложнилась ситуация с лесными пожарами. В период с 3 по 6 октября ожидается высокая опасность - V класс.

Об этом в понедельник, 2-го числа, предупредила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

Ранее на период до 4 октября устанавливался IV класс пожарной опасности, который сохранялся с 26 сентября.

С 27-го числа губернатор ввел в Пензенской области режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Основанием считать сложившийся комплекс неблагоприятных метеорологических явлений, обусловленных прогнозируемым повышением среднесуточных температур воздуха и отсутствием осадков», - говорится в документе.

Различают пять классов пожарной опасности в лесах в зависимости от погоды: I - опасность отсутствует, II - малая степень пожароопасности, III - средняя степень, IV - высокая степень, V - чрезвычайная степень.