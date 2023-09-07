В Пензе еще один водитель нарушил правила ради 30 рублей

07.09.2023 | 15:04

Не все пензенские водители готовы расставаться с деньгами, после того как воспользовались платной муниципальной парковкой. Очередная попытка сэкономить попала на видео на улице Карла Маркса.

4 сентября в 17:20 водители двух ВАЗов, явно знакомые, договорились, что обманут систему, и проехали под шлагбаумом по одному талону.

«В соответствии со статьей 3.7. Кодекса Пензенской области об административных правонарушениях по данному факту возбуждено административное производство. Нарушителю грозит штраф в размере 2 000 рублей», - сообщили в Управлении транспорта и связи г. Пензы.

При этом стоимость 1 часа на платной муниципальной парковке составляет 30 рублей.

В Пензе водители нередко уезжают с платных стоянок, игнорируя терминалы. До сих пор многие не в курсе, что на объектах ведется видеонаблюдение.

Обычно сэкономить решают владельцы легковых автомобилей, но иногда так же поступают и водители грузовиков. Так, 12 июля ЗИЛ-130 на выезде с парковки на площади Ленина вплотную приблизился к машине впереди и, проехав за ней, покинул стоянку без оплаты.