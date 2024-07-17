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Из жизни

С улицы Чехова в Пензе забрали оголившуюся женщину

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Утром в среду, 17 июля, на улице Чехова в Пензе внимание пешеходов и автомобилистов привлекла женщина, разгуливавшая в полураздетом виде.

В Сети появилось сразу несколько фотографий и записей с места. На них видно, что горожанка ведет себя неадекватно: бегает по проезжей части, пытается открыть чужие автомобили, забирается на капот одной из машин, заглядывает в аптеку.

При этом, как утверждают очевидцы, «она вся в крови».

На место выезжали сотрудники полиции. Сетевое издание «ПензаИнформ» обратилось за комментарием в пресс-службу областного управления МВД России.

«Девушка была доставлена в медицинское учреждение. Назвать свое имя и пояснить обстоятельства произошедшего она не смогла», - сообщили правоохранители.

Возможность встретить на улице голого или полуголого человека пензенцам предоставляется нередко. Так, ночью 1 июля в Сети появилось видео, на котором по дороге в частном секторе на Буровой (микрорайон Шуист) со спины на живот перекатывается обнаженный мужчина и замирает рядом со стоящими росгвардейцами. Затем он встает, отбегает и исчезает за проехавшей мимо скорой.

Героем ролика стал 62-летний горожанин. Оголился он не в один момент - штаны слетели из-за интенсивных движений. Мужчина вел себя неадекватно, упал на дорогу, из-за чего сильно ударился и не мог встать. Свидетели сообщили о случившемся в полицию.

Источник фото - «Дорожная обстановка Пензы».

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Источник — видео группы «Пенза Новости»
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