2 000 руб. вместо 30: в Пензе нашли еще одного «экономного» водителя

Управление транспорта и связи продолжает фиксировать факты неоплаты горожанами времени, проведенного на муниципальных парковках. Такие случаи в Пензе происходят все чаще.
Очередной зафиксирован на улице Лермонтова, около областной больницы, 5 июля. До сих пор не все пензенцы в курсе, что каждая парковка оборудована камерами видеонаблюдения.
Решивший сэкономить водитель применил стандартный способ - проехал под шлагбаумом за оплатившим стоянку автомобилистом.
По данному факту в соответствии со статьей 3.7. Кодекса Пензенской области об административных правонарушениях возбуждено административное производство.
«Нарушителю грозит штраф в размере 2 000 рублей. Напомним, что стоимость 1 часа стоянки на платной муниципальной парковке составляет 30 рублей», - подчеркнули в управлении.
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