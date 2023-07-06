2 000 руб. вместо 30: в Пензе нашли еще одного «экономного» водителя

06.07.2023 | 19:45

Управление транспорта и связи продолжает фиксировать факты неоплаты горожанами времени, проведенного на муниципальных парковках. Такие случаи в Пензе происходят все чаще.

Очередной зафиксирован на улице Лермонтова, около областной больницы, 5 июля. До сих пор не все пензенцы в курсе, что каждая парковка оборудована камерами видеонаблюдения.

Решивший сэкономить водитель применил стандартный способ - проехал под шлагбаумом за оплатившим стоянку автомобилистом.

По данному факту в соответствии со статьей 3.7. Кодекса Пензенской области об административных правонарушениях возбуждено административное производство.

«Нарушителю грозит штраф в размере 2 000 рублей. Напомним, что стоимость 1 часа стоянки на платной муниципальной парковке составляет 30 рублей», - подчеркнули в управлении.