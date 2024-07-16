В Грабове 12-летний водитель сбил 7-летнего мальчика

16.07.2024 | 17:10

В селе Грабово Бессоновского района случилось ДТП, участниками которого стали дети. Авария произошла вечером в понедельник, 15 июля.

Около 17:30 напротив дома № 10 на улице Школьной 12-летний водитель мотоцикла «Рейсер» сбил 7-летнего мальчика.

«Пешеход получил телесные повреждения», - сообщили в ОГИБДД ОМВД России по Бессоновскому району.

По факту случившегося сейчас проводят проверку.

В Пензенской области подростки на мотоциклах часто становятся участниками ДТП. Так, 28 июня на 14-м километре дороги «Подъезд к Кузнецку с восточной стороны» 16-летний водитель MotoLand XR 250 сбил 31-летнего пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте, подростка госпитализировали.