5 сентября пензенцы останутся довольными погодой

04.09.2023 | 22:00

Во вторник, 5 сентября, пензенцев продолжит радовать теплая солнечная погода.

По данным местного гидрометеоцентра, ночью за окном будет +10...+12 градусов, подует умеренный ветер с запада.

Днем воздух прогреется до +22...+24 градусов, ветер изменит направление и станет северо-западным - его порывы окажутся чуть более прохладными.

На небе будет переменная облачность. Существенных осадков не ожидается.

Когда в Пензенскую область придут холода и стоит ли ждать бабьего лета, можно узнать здесь.