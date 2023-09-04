5 сентября пензенцы останутся довольными погодой

Во вторник, 5 сентября, пензенцев продолжит радовать теплая солнечная погода.
По данным местного гидрометеоцентра, ночью за окном будет +10...+12 градусов, подует умеренный ветер с запада.
Днем воздух прогреется до +22...+24 градусов, ветер изменит направление и станет северо-западным - его порывы окажутся чуть более прохладными.
На небе будет переменная облачность. Существенных осадков не ожидается.
Когда в Пензенскую область придут холода и стоит ли ждать бабьего лета, можно узнать здесь.
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