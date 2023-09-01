Погода в сентябре: ждать ли пензенцам бабьего лета

01.09.2023 | 15:01

Весь сентябрь погода в Пензенской области обещает быть переменчивой: согласно прогнозу сервиса gismeteo.ru, солнечные, облачные с прояснениями и дождливые дни будут чередоваться.

Первые дни осеннего месяца окажутся теплыми - до понедельника, 4-го числа, температура воздуха будет достигать +24...+25 градусов.

5 сентября придут дожди и начнется плавное похолодание - до +16...+17 градусов к концу первой декады.

В течение следующей недели, с 11-го по 18-е, воздух вновь прогреется до +22...24 градусов. А затем температура опустится до +12...+14.

Такая динамика будет наблюдаться до конца месяца, хотя в отдельные дни термометр покажет +17...+19 градусов.