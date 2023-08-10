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Из жизни

Покусали ребенка, напали на мужчину: в Ахунах пожаловались на стаю собак

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В Пензе собака напала на 5-летнего ребенка. ЧП случилось в Ахунах, на улице Конструкторской. По словам местных жителей, пес входит в число тех, кого прикармливает неравнодушная женщина.

Фото последствий нападения на ребенка появилось в соцсети «ВКонтакте» в четверг, 10 августа. Автор поста указала, что дело произошло 9-го числа.

«Одна женщина здесь прикармливает собак, строит им будки, говорит, что делает им прививки и они не агрессивные. Но по итогу ребенку в Филатовской больнице наложили швы, мазь, сделали укол и теперь предстоит в течение 90 дней делать уколы. А также ходить к психологу, так как ребенку нанесена травма, а ребенку 5 лет! А эта женщина даже не извинилась. Только сказала, что они не злые, эти собачки! А там 6 штук этих здоровых собачек! И собачки покусали ребенка и напали на мужчину, порвав ему куртку!» - рассказала женщина.

Травму, полученную ребенком, зарегистрировали, также написаны заявление в правоохранительные органы и на отлов животных.

«До каких пор будет продолжаться этот беспредел? Кто-то получает деньги, а по итогу никакой работы нет!» - возмутилась горожанка.

В конце июля собаки напали на жительницу Заречного, которая гуляла в парке со своим питомцем.

«Факт нападения зафиксирован в МСЧ-59 Заречного, полиции Заречного. Мной пройдена процедура судмедэкспертизы. Поданы заявления в ЖКХ Пензы (ул. Некрасова) и в управление природными ресурсами Заречного. Но ничего не меняется. Собаки так и бегают», - высказалась пострадавшая.

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Источник — фото 2 vk.com/penzanovosti
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