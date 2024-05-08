У жителя Заречного конфисковали «Газель» за нелегальную перевозку

08.05.2024 | 09:26

Мировой суд оштрафовал жителя Заречного за повторное осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии. Мужчина лишится не только денег: у него конфисковали «Газель».

Дело рассматривалось по заявлению территориального отдела Госавтодорнадзора по Пензенской области МТУ Ространснадзора по ПФО.

7 февраля мужчину поймали на том, что он на своем микроавтобусе доставил в село Засечное из Заречного 11 пассажиров, взяв с каждого по 40 рублей. При этом лицензии на перевозку людей он не имел.

В суде водитель заявил, что пассажирами были его знакомые и деньги они отдали не за проезд, а на топливо.

Однако эти доводы расценили как попытку защититься, поскольку сведения о людях мужчина представлять отказался и был против их допроса в качестве свидетелей.

Суд признал зареченца виновным и оштрафовал на 50 000 рублей. А поскольку он совершил подобное нарушение не впервые, принято решение конфисковать принадлежащую ему «Газель».