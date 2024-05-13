Жительнице Заречного отменили пособие из-за участия мужа в СВО

13.05.2024 | 19:38

Жительница Заречного с помощью прокуратуры вернула себе выплату единого пособия. Семье отменили ее из-за участия отца ребенка в спецоперации.

Пособие было назначено в ноябре прошлого года, а в феврале 2024-го выплачивать его прекратили. В региональное отделение Социального фонда России поступили сведения из Единого расчетного центра Минобороны о получении мобилизованным супругом зареченки денежного довольствия в связи с участием в СВО.

Уведомляя женщину о прекращении выплаты, ей сообщили, что с учетом доходов мужа среднедушевой доход семьи превысил установленную величину прожиточного минимума.

Молодая мать обратилась в прокуратуру, и сотрудники надзорного органа указали руководителю отделения СФР на ошибку.

«При принятии решения о прекращении выплаты не были учтены требования действующего законодательства о том, что при расчете среднедушевого дохода семьи для назначения единого пособия не учитываются доходы, выплачиваемые гражданам, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Руководителю отделения было внесено представление. После этого жительнице Заречного возобновили выплату пособия и выплатили задолженность. Работник Соцфонда привлечен к дисциплинарной ответственности.