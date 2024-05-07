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Из жизни

Застрявший на улице Гагарина троллейбус вытаскивала спецтехника

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Для того чтобы вытащить из ловушки троллейбус, потребовалась тяжелая техника. Кадры с места событий опубликованы в Сети. На них видно, как тягач с помощью троса пытается вызволить электромашину из западни.

ЧП случилось во вторник, 7 мая, на улице Гагарина. Троллейбус № 9 застрял на участке дороги, с которого сняли асфальтовое покрытие. Место раскопок не было ограждено.

Застрявший на улице Гагарина троллейбус вытаскивала спецтехника

Троллейбус удалось вытащить на асфальт.

Застрявший на улице Гагарина троллейбус вытаскивала спецтехника

«Удивляют действия водителя троллейбуса. Ведь можно было просто отцепиться и объехать слева по встречке, как предписывает знак и как делают остальные автомобилисты. Водитель же решил действовать по старой советской инструкции (возможно, банально забыл, что он на автономнике). Результат - на фото», - написал один из подписчиков группы.

«Неужели невозможно сразу заасфальтировать, обязательно должно еще недельку «настояться»?» - возмутился другой горожанин. Он выразил надежду, что у машины не повреждены важные узлы.

В 15:20 над ямой уже работали дорожники. «Латают Гагарина. Один с лопатой, другой на тракторе», - сообщили очевидцы.

Застрявший на улице Гагарина троллейбус вытаскивала спецтехника

Фото 4 - t.me/avtoxampenza.

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Источник — видео, фото 1, 2, 3 - «Общественный транспорт Пензы»
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