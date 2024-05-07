Застрявший на улице Гагарина троллейбус вытаскивала спецтехника

07.05.2024 | 16:01

Для того чтобы вытащить из ловушки троллейбус, потребовалась тяжелая техника. Кадры с места событий опубликованы в Сети. На них видно, как тягач с помощью троса пытается вызволить электромашину из западни.

ЧП случилось во вторник, 7 мая, на улице Гагарина. Троллейбус № 9 застрял на участке дороги, с которого сняли асфальтовое покрытие. Место раскопок не было ограждено.

Троллейбус удалось вытащить на асфальт.

«Удивляют действия водителя троллейбуса. Ведь можно было просто отцепиться и объехать слева по встречке, как предписывает знак и как делают остальные автомобилисты. Водитель же решил действовать по старой советской инструкции (возможно, банально забыл, что он на автономнике). Результат - на фото», - написал один из подписчиков группы.

«Неужели невозможно сразу заасфальтировать, обязательно должно еще недельку «настояться»?» - возмутился другой горожанин. Он выразил надежду, что у машины не повреждены важные узлы.

В 15:20 над ямой уже работали дорожники. «Латают Гагарина. Один с лопатой, другой на тракторе», - сообщили очевидцы.

Фото 4 - t.me/avtoxampenza.