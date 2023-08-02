На гулявшую в парке зареченку напали бездомные собаки

02.08.2023 | 22:00

Жительница Заречного Оксана рассказала редакции сетевого издания «ПензаИнформ» о нападении на нее бродячих собак. ЧП случилось около 21:00 30 июля в парке закрытого города.

Зареченка гуляла там со своим питомцем, псом малой породы. На нее накинулись три черных собаки.

«Пыталась криком их прогнать. Малыша успела поднять вверх. Не уходили. Стали вести себя агрессивно. Я стала кричать и звать на помощь. Никого рядом не было. Я решила идти туда, где есть люди и машины. Собака укусила три раза в бедро», - рассказала Оксана.

Она поделилась с редакцией фото укуса.

Теперь зареченка проходит курс вакцинации от бешенства. Кроме того, она испытывает шок и боится гулять в парке.

«Факт нападения зафиксирован в МСЧ-59 Заречного, полиции Заречного. Мной пройдена процедура судмедэкспертизы. Поданы заявления в ЖКХ Пензы (ул. Некрасова) и в управление природными ресурсами Заречного. Но ничего не меняется. Собаки так и бегают», - добавила Оксана.

Горожанку возмущает то, что власти не способны обеспечить безопасность людям.

Ранее сообщалось, что администрация Заречного должна выплатить компенсацию в 30 000 рублей 11-летней школьнице. В январе этого года на девочку напала собака во дворе ее дома. Животное было стерилизовано и чипировано.