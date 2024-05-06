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Из жизни

Следы медведя нашли еще в трех районах Пензенской области

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Следы бурого медведя обнаружили еще в нескольких районах Пензенской области.

Во второй половине апреля зверь отметился на территории заказника «Земетчинский» возле Колударовского пруда и в селе Мичкас Никольского района - на берегу реки Айвы и на участке общедоступных охотничьих угодий.

В понедельник, 6 мая, региональный минлесхоз заявил о еще трех случаях пребывания бурого медведя, следы найдены в Лунинском, Сосновоборском и Кузнецком районах.

«Напоминаем, необходимо держаться преимущественно открытых мест и редколесий, где приближение зверя можно заметить заблаговременно и принять необходимые меры для отпугивания или иным способом обезопасить себя от возможного нападения; избегать длительного продвижения через густые заросли», - обратились к населению представители минлесхоза.

Специалисты утверждают, что отпугнуть медведя можно криками, шумом, поднятыми руками. При этом убегать и делать резкие движения нельзя, нужно лишь постепенно отходить в сторону.

Бурый медведь - нехарактерный для Пензенского региона вид, однако в разных районах периодически находят отпечатки лап. По официальным данным, на территории области обитают несколько особей.

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Источник — видео областного минлесхоза
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