В Пензе спасли малыша с тяжелейшей менингококковой инфекцией

13.05.2024 | 13:53

Пензенские врачи спасли жизнь кузнецкому ребенку в возрасте 1 года 9 месяцев, который попал в центр спецвидов медпомощи (КИМ) с тяжелейшей менингококковой инфекцией.

«18 апреля ближе к вечеру без всяких предпосылок у сына резко поднялась температура до 39,5 градуса. К трем утра удалось немного сбить температуру, но примерно через час мы заметили на теле сыпь. Разумеется, мы практически сразу обратились в больницу, где нам поставили предварительный диагноз и настояли на срочной госпитализации», - рассказала мать малыша.

Состояние было критическим, и кузнецкие инфекционисты обратились за помощью к пензенским коллегам. Из областного центра за мальчиком приехал реанимобиль с бригадой медиков. Счет уже шел на минуты.

«Практически сразу же была проведена вся необходимая для таких случаев диагностика, в результате чего диагноз «менингококковая инфекция» подтвердился. У нас уже есть опыт борьбы с этим серьезнейшим заболеванием - только в прошлом году нашими специалистами были спасены 6 из 6 детей с разной степенью генерализованной формы. Разумеется, для спасения поступившего ребенка были приложены и мобилизованы все силы», - процитировала пресс-служба минздрава завотделением Анастасию Григорьеву.

Через три дня мальчику стало лучше, его жизни уже ничто не угрожало. Сейчас он полностью здоров и выписан домой. Спасение стало возможным благодаря быстрой реакции матери и оперативным действиям врачей.