В Кузнецком районе спасли лося, который не мог выбраться из воды

02.05.2024 | 19:29

В селе Поселки Кузнецкого района сотрудники областного минлесхоза спасли лося, который застрял в очистных сооружениях.

Животное оказалось в воде и не могло выбраться. Достать его удалось благодаря слаженной работе сотрудников министерства и местных жителей.

Сохатого отпустили в лес.

В ноябре 2022 года спасли лося в Сердобске. Молодое животное бродило по городу и доверчиво подходило к людям, оно было ранено и истощено. Местные жители покормили его и позвонили в минлесхоз.

Копытное отловили и перевезли в санаторий «Хопровские зори» в Колышлейском районе, где держали в вольере под наблюдением ветеринара. Полуторагодовалый лось быстро восстановил силы, и его вернули в лес.