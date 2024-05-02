В Кузнецком районе спасли лося, который не мог выбраться из воды

В селе Поселки Кузнецкого района сотрудники областного минлесхоза спасли лося, который застрял в очистных сооружениях.
Животное оказалось в воде и не могло выбраться. Достать его удалось благодаря слаженной работе сотрудников министерства и местных жителей.
Сохатого отпустили в лес.
В ноябре 2022 года спасли лося в Сердобске. Молодое животное бродило по городу и доверчиво подходило к людям, оно было ранено и истощено. Местные жители покормили его и позвонили в минлесхоз.
Копытное отловили и перевезли в санаторий «Хопровские зори» в Колышлейском районе, где держали в вольере под наблюдением ветеринара. Полуторагодовалый лось быстро восстановил силы, и его вернули в лес.
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