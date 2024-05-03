Эколог призвал пензенцев вместо убийства змей избавляться от мышей

03.05.2024 | 16:27

Старший лаборант кафедры «Зоология и экология» ПГУ, председатель Пензенского отделения Русского энтомологического общества Олег Полумордвинов рассказал о «бессмысленном и беспощадном» истреблении змей.

«Увы, немало змей продолжает гибнуть на наших дорогах под колесами автотранспорта. А на дачах стали обыденностью убийства всех подряд змей - потом рассуждают: была ли змея ядовита?» - написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В качестве доказательства Олег Полумордвинов приложил снимки мертвых пресмыкающихся.

Автор поста объяснил, что змеи приближаются к жилищам людей в поисках пищи. И если убрать на даче хлам и избавиться от мышей, то территория перестанет привлекать рептилий.

«По мне, лучше встретить на даче змею, чем подцепить геморрагическую лихорадку от грызунов», - резюмировал он.

Подписчики известного пензенского эколога не замедлили откликнуться. Один из них рассказал, что в некоторых местностях убийство змеи до сих пор считается душеспасительным и богоугодным делом.

«Все это от малообразованности. Незнание порождает страх, а страх - агрессию», - откликнулся другой.

«Последний раз, когда видел гадюку, убрал палкой с дороги аккуратно, чтобы не прибил никто. Такая она крутая была, с ромбическим узором на спине, не как обычно черные», - поделился впечатлениями от встречи со змеей еще один пользователь.