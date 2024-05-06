Сетевое издание|18+|Понедельник|6 мая 2024|13:58
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Дождь |
 

Происшествия

В Пензенской области резко участились ДТП с копытными животными

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


С начала мая в Пензенской области в ДТП погибли 4 диких копытных животных: 3 лося и 1 косуля.

Ущерб, причиненный охотничьему фонду, составил 280 000 рублей, сообщили в региональном минлесхозе.

ДТП случились в Пензе (1), Нижнеломовском районе (1) и Пензенском (2). Водители не получили серьезных травм.

Во второй половине весны молодые животные часто выходят на дороги. Это происходит потому, что у диких копытных наступило время отела. Годовалые лоси и косули покидают родителей, ищут индивидуальный участок и оказываются на проезжей части.

«При движении по автодорогам, проходящим через лесные массивы, необходимо быть особенно внимательным и соблюдать скоростной режим во избежание наезда на диких животных», - предупредили в минлесхозе.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте