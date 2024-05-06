В Пензенской области резко участились ДТП с копытными животными

06.05.2024 | 09:32

С начала мая в Пензенской области в ДТП погибли 4 диких копытных животных: 3 лося и 1 косуля.

Ущерб, причиненный охотничьему фонду, составил 280 000 рублей, сообщили в региональном минлесхозе.

ДТП случились в Пензе (1), Нижнеломовском районе (1) и Пензенском (2). Водители не получили серьезных травм.

Во второй половине весны молодые животные часто выходят на дороги. Это происходит потому, что у диких копытных наступило время отела. Годовалые лоси и косули покидают родителей, ищут индивидуальный участок и оказываются на проезжей части.

«При движении по автодорогам, проходящим через лесные массивы, необходимо быть особенно внимательным и соблюдать скоростной режим во избежание наезда на диких животных», - предупредили в минлесхозе.