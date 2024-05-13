Камера у кофейни на ул. Мира зафиксировала «дерзкую кражу»

13.05.2024 | 10:08

В минувшие выходные на Западной Поляне в Пензе девушка украла один из стульев, выставленных на улице возле кофейни. Заведение расположено на улице Мира, 44.

Воровка не учла наличия камер, и в воскресенье, 12 мая, видеозапись ее поступка появилась в пензенских группах в соцсети «ВКонтакте» и каналах в Telegram.

«В 12:15 девушка просто взяла и украла стул у кофейни. Если вы узнали себя, то верните наше имущество! Это не уличная распродажа!» - обратились к злоумышленнице сотрудники кофейни.

Камера зафиксировала, как одетая в черное девушка с сумками, проходя мимо заведения, схватила ближайший стул и быстрым шагом, не оглядываясь, удалилась.

Многих пензенцев, просмотревших запись, она развеселила. «Дачный сезон - стул на газон!», «Стоят непривязанные, на грех наводят», «Такое чувство, что это они у нее одалживали и срок аренды закончился: унесла, как свой родной», «А мне тую в горшке можно?», «Студентам на заметку», - обменялись они шутками.

Отреагировавшие серьезно горожане предположили, что девушка может быть нездорова: «Если у нее нет каких-то заболеваний, то прям весьма дерзкая кража», «О чем она думала? Может, у нее клептомания, т. е. больная».

Сотрудникам кофейни рекомендовали не ждать и обращаться в полицию.