Сетевое издание|18+|Понедельник|13 мая 2024|13:44
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+11oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

Камера у кофейни на ул. Мира зафиксировала «дерзкую кражу»

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В минувшие выходные на Западной Поляне в Пензе девушка украла один из стульев, выставленных на улице возле кофейни. Заведение расположено на улице Мира, 44.

Воровка не учла наличия камер, и в воскресенье, 12 мая, видеозапись ее поступка появилась в пензенских группах в соцсети «ВКонтакте» и каналах в Telegram.

«В 12:15 девушка просто взяла и украла стул у кофейни. Если вы узнали себя, то верните наше имущество! Это не уличная распродажа!» - обратились к злоумышленнице сотрудники кофейни.

Камера зафиксировала, как одетая в черное девушка с сумками, проходя мимо заведения, схватила ближайший стул и быстрым шагом, не оглядываясь, удалилась.

Многих пензенцев, просмотревших запись, она развеселила. «Дачный сезон - стул на газон!», «Стоят непривязанные, на грех наводят», «Такое чувство, что это они у нее одалживали и срок аренды закончился: унесла, как свой родной», «А мне тую в горшке можно?», «Студентам на заметку», - обменялись они шутками.

Отреагировавшие серьезно горожане предположили, что девушка может быть нездорова: «Если у нее нет каких-то заболеваний, то прям весьма дерзкая кража», «О чем она думала? Может, у нее клептомания, т. е. больная».

Сотрудникам кофейни рекомендовали не ждать и обращаться в полицию.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео «Подслушано Западная Поляна»
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте