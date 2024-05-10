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Из жизни

Квитанции за апрель приятно удивят жителей дома на Фабричной

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Жители многоэтажки на Фабричной, 6 (Маяк), добились перерасчета платы за содержание общего имущества (СОИ) в многоквартирном доме.

В марте инспектор регионального министерства ЖКХ и ГЗН проверил МУП «Жилье-16» по ОЖФ. Он проанализировал соблюдение управляющей компанией требований к определению размера платы за холодную воду, электроэнергию и отведение сточных вод при СОИ.

Оказалось, что пензенцы переплатили 13 950 рублей. Эту сумму МУП теперь должен вычесть при начислении следующих платежей.

Таким образом, квитанции за апрель должны приятно удивить горожан.

В 2023 году жители Пензенской области переплатили за ЖКУ 980 500 рублей. Нарушения выявили сотрудники отдела контроля и мониторинга за начислением платы за коммунальные услуги. На виновных наложили административные штрафы на общую сумму 1 288 000 рублей. Пензенцам сделали перерасчет и вернули излишне уплаченные деньги.

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