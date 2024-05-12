В Пензенской области ожидаются заморозки до -5 градусов

12.05.2024 | 15:57

В Пензенской области в ночь на понедельник, 13 мая, ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от 0 до -5 градусов.

Такой прогноз сделали в Приволжском УГМС.

Ночью будет без осадков, порывы северо-восточного ветра достигнут 5-10 м/с. Утром прогнозируется малооблачная погода, термометр покажет около +3 градусов.

Днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Воздух прогреется до +8…+13 градусов. Порывы северо-восточного ветра 8-13 м/с.

Ранее синоптики предупреждали, что 13 мая циклонический вихрь, который принес в область порывистый ветер и осадки, сменится холодным антициклоном. Это значит, что осадки прекратятся и температура воздуха понизится.