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Из жизни

Сотрудники кузнецкого предприятия невольно стали спасителями животных

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Работники очистных сооружений в селе Поселки Кузнецкого района регулярно спасают лесных животных, на которых нападает стая собак.

Так, в мае именно они вызволили лосиху, которая, испугавшись псов, попала в воду и оказалась в ловушке очистной конструкции. Работники вызвали сотрудников минлесхоза, которые достали животное.

«Лосиху мы спасли, но дикие собаки, что загнали ее в отстойник, убежали в лес, а значит, другое животное может и не дождаться помощи! Пожалуйста, помогите убрать этих собак из леса, их 8 штук, большущие!» - написала на странице Минлесхоза Пензенской области сотрудница предприятия Ирина Антонова.

По словам женщины, они регулярно видят бездомных собак и помогают диким животным, которых стая загоняет.

«Они бегут к нам. Сколько косуль спасли, а сколько, возможно, и погибли от них… Даже лосиха стала нашей крестницей, мы дали ей второй день рождения. Пусть охотники уберут этих собак», - попросила Ирина.

Представитель минлесхоза ответил ей, что министерство не уполномочено решать подобные вопросы.

«Вам необходимо обратиться с указанным вопросом в администрацию Посельского сельсовета Кузнецкого района, либо в администрацию иного района, где именно были замечены беспризорные животные», - посоветовали женщине.

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