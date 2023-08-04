Не платившего алименты зареченца лишили свободы

04.08.2023 | 21:27

34-летний житель Заречного, решивший, что не обязан содержать своего ребенка, лишился свободы.

Мужчина копил долги с 2015 года. Все это время он избегал общения с судебным приставом, не работал и вел асоциальный образ жизни.

Зареченец иногда вносил небольшие суммы в счет долга, но тот продолжал расти и в итоге достиг 650 000 рублей.

За неуплату алиментов должника привлекли сначала к административной ответственности. Ему дали 10 суток ареста.

Однако на мужчину это никак не повлияло, деньги на ребенка он так и не перечислил. Тогда в отношении него возбудили уголовное дело.

«В начале июля Зареченским городским судом должник приговорен к 4 месяцам лишения свободы», - сообщили в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.

Ранее страх лишиться трактора заставил 52-летнего многодетного отца из Лунинского района заплатить алименты.