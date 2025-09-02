В Пензенском районе нерадивого отца отправили мести улицы

49-летнего жителя Пензенского района признали виновным в неуплате алиментов сыну. Он задолжал ребенку более 500 000 рублей.
Какое-то время мужчина скрывался от своих обязательств, его приютила сожительница. Но, поскольку нерадивый отец поселился неподалеку от брошенной семьи, приставы быстро обнаружили его во время разыскных мероприятий.
Должника доставили в отделение, где составили административный протокол.
Мужчине назначили наказание в виде 100 часов обязательных работ.
«Теперь он занимается уборкой городских территорий, параллельно выплачивая задолженность перед сыном», - сообщили в пресс-службе УФССП по Пензенской области.
Ранее в Башмаковском районе к реальному лишению свободы приговорили 40-летнюю мать четверых детей. Женщина накопила задолженность по алиментам на сумму 1,2 млн рублей. Ей назначили 7 месяцев в колонии-поселении.
