В Пензенском районе нерадивого отца отправили мести улицы

02.09.2025 | 11:56

49-летнего жителя Пензенского района признали виновным в неуплате алиментов сыну. Он задолжал ребенку более 500 000 рублей.

Какое-то время мужчина скрывался от своих обязательств, его приютила сожительница. Но, поскольку нерадивый отец поселился неподалеку от брошенной семьи, приставы быстро обнаружили его во время разыскных мероприятий.

Должника доставили в отделение, где составили административный протокол.

Мужчине назначили наказание в виде 100 часов обязательных работ.

«Теперь он занимается уборкой городских территорий, параллельно выплачивая задолженность перед сыном», - сообщили в пресс-службе УФССП по Пензенской области.

Ранее в Башмаковском районе к реальному лишению свободы приговорили 40-летнюю мать четверых детей. Женщина накопила задолженность по алиментам на сумму 1,2 млн рублей. Ей назначили 7 месяцев в колонии-поселении.